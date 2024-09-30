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В новых регионах России планируют построить 3 млн квадратных метров жилья

Хуснуллин: в новых регионах РФ планируется построить 3 млн кв. метров жилья

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В ближайшие годы в новых регионах России планируется построить более 3 млн квадратных метров жилья. Об этом со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина сообщает РИА Новости.

«Задача в ближайшие годы — построить более 3 млн квадратных метров жилья [в новых регионах России]. Для этого мы формируем банк земельных участков для вовлечения в жилищное строительство. На сегодняшний день уже есть 350 земельных участков с потенциалом порядка 12 млн квадратных метров», — сказал вице-премьер.

30 сентября стало известно, что рекомендованный семейный доход для комфортного обслуживания ипотечного кредита в России вырос до 103,2 тыс. рублей. Самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода для ипотеки зафиксирован в Москве (223,9 тыс. рублей), Подмосковье (140,5 тыс. рублей), Петербурге (133,8 тыс. рублей), Ленинградской области (108,2 тыс. рублей) и Ханты-Мансийском автономном округе (105,1 тыс. рублей).

Ранее Путин поздравил граждан с Днем воссоединения с новыми регионами.

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