Семь человек увезли в полицию после потасовки со стрельбой в Петербурге

В Петербурге произошла драка со стрельбой, решается вопрос о возбуждении дела. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в ночь на 29 сентября на Гражданском проспекте возле дома №128к2. Очевидцы сообщили о драке со стрельбой, и на место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Полицейские задержали трех девушек и четверых мужчин в возрасте от 19 до 32 лет, которые принимали участие в потасовке. У них изъяли пневматический пистолет и газовый баллончик. Двое из них написали заявление о том, что неизвестные, угрожая ножом и стреляя в их сторону, вырвали сумку из рук молодого человека.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего и избранию подозреваемым меры пресечения.

Ранее конфликт между пассажирами автобуса закончился массовой дракой.