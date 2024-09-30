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Большая часть россиян позитивно относится к вхождению новых регионов в состав России

ВЦИОМ назвал высокой осведомленность россиян о референдумах в новых регионах

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На текущий момент осведомленность жителей России о прошедших референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, которые прошли в 2022 году, остается высокой. Об этом свидетельствуют данные мониторингового опроса россиян о референдуме по вхождению в состав РФ новых территорий Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

Опрос показал, что 92% жителей страны хорошо знают или наслышаны о референдумах. Кроме того, в ходе исследования, проводившемся 24 сентября с участием 1600 россиян в возрасте от 18 лет, у респондентов узнали, как они относятся к проведенным референдумах.

Так, 72% опрошенных по-прежнему позитивно воспринимают вхождение новых территорий в состав России. При этом 15% оценивают эти изменения спокойно и без эмоций. В свою очередь, об отрицательном отношении сообщили 9%.

По данным исследования, одним из мотивов положительного отношения к вхождению в состав России новых территорий стало воссоединение. Его выбрали 43% респондентов. Еще одним важным мотивом присоединения новых территорий стали забота о людях и их защита – его назвали 18% опрошенных.

По мнению специалистов ВЦИОМ, подобные результаты говорят о том, что в восприятии жителями России этого события присутствует сильная эмоциональная и историческая составляющая.

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