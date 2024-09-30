Турист из Подмосковья сорвался с моста в Сочи

В Сочи спасли туриста, упавшего в реку. Об этом сообщили в Telegram-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

По данным спасательной службы, помощь потребовалась 28-летнему жителю Московской области. Сегодня ночью мужчина двигался по пешеходному мосту, но не удержался и рухнул в реку Сочи неподалеку от парка Ривьера.

Свидетелем ЧП стал прохожий, который смог спуститься к пострадавшему и дождался вместе с ним спасателей. Они оказали туристу доврачебную помощь и на носилках подняли его из русла реки. Тот, как уточняется, получил переохлаждение, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

Мужчину госпитализировали, в каком состоянии он находится сейчас, неизвестно.

Ранее туриста парализовало после неудачного серфинга в Мексике.