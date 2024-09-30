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Психолог перечислила причины возникновения осенней хандры

Психолог Якуба: смена температуры воздуха может вызывать осеннюю хандру

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Смена температуры воздуха, колебания атмосферного давления и уменьшение количества солнечного света могут вызывать осеннюю хандру. Об этом в беседе с RT рассказала психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Якуба.

По ее словам, все эти факторы способствуют выработке гормонов радости — серотонина и дофамина, поэтому они влияют на настроение. Психолог уточнила, что наиболее склонными к хандре являются люди, у которых есть расстройства настроения, депрессия или биполярное аффективное расстройство.

«Термин «осенняя хандра», распространенный среди людей, на самом деле описывает легкую форму сезонного депрессивного расстройства. Люди, которые склонны к расстройствам настроения или уже страдают от депрессии или биполярного аффективного расстройства, наиболее подвержены этому состоянию», — сказала Якуба.

Исследование сервисов «Работа.ру» и СБЕР ЕАПТЕКА, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что каждый четвертый опрошенный россиянин (26%) поделился, что ощущает хандру с наступлением осени. Еще 29% признались, что будут чувствовать ее с приходом холодов. А вот 45% респондентов не замечают у себя признаки хандры с наступлением осеннего сезона.

Ранее россиянам дали советы, как победить осеннюю хандру.

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