Раскрыта причина остановки лифта с пациентами в московской больнице

Лифт в московской поликлинике №115 остановился из-за превышения грузоподъемности. В нем в этот момент находились 11 человек, подчеркнул депздрав Москвы в беседе с 360.ru.

Застрявших в лифте пациентов удалось освободить спустя 24 минуты после остановки лифта. В депздраве подчеркнули, что происшествие обошлось без последствий – никому не понадобилась медпомощь.

Напомним, сообщалось, что в числе 11 человек, застрявших в лифте, были беременная женщина и пациентка после инфаркта. Все они пришли утром на прием. Также СМИ сообщали, что после остановки лифта у пассажиров началась паника, так как было нечем дышать, а одной из пациенток, которую подняли через люк, понадобилась экстренная помощь.

Ранее семья с ребенком пролетела несколько этажей в кабине лифта в Сургуте.