В московском парке нашли голову коровы

В Москве жители нашли в Бутовском лесопарке голову коровы. Об этом сообщает телеканал «360».

Жители района выразили опасения, что в парк приходят приверженцы оккультных практик. Судя по опубликованной изданием фотографии, голову животного оставили рядом с местом, похожим на святилище — под деревом аккуратно уложены еловые ветви, а также подношения в виде напитков, фруктов и других продуктов.

По информации СМИ, жильцы в полицию не обращались.

До этого в Омской области заводчик охотничьих собак натравил одну из них на косулю ради рекламы и был оштрафован на 30 тысяч рублей.

Ранее автомобилист из Омска украсил капот своей машины головой косули и шокировал этим местных жителей.