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Призывники смогут в досудебном порядке обжаловать решения призывных комиссий 

Генштаб: призывники смогут в досудебном порядке обжаловать решения комиссий 

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Алексей Куденко/РИА Новости

В осеннюю призывную компанию можно будет в досудебном порядке обжаловать решения, принятые призывными комиссиями. Об этом ТАСС сообщил замначальника управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Он рассказал, что подать жалобу в призывную комиссию субъекта РФ можно в электронном виде на портале «Госуслуги».

«Кроме того, сделать это можно через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме гражданина», — добавил он.

В Минобороны также рассказали, что армию России в ходе весеннего призыва 2024 года набрали 150 тыс. человек. Для отправки новобранцев в воинские части было задействовано около 200 рейсов гражданской авиации, 15 рейсов самолетов авиации ВС и 14 воинских эшелонов.

1 октября в России начинается осенний призыв. Какие есть категории годности, с какими болезнями можно рассчитывать на отсрочку, какие диагнозы дают право на полное освобождение от срочной службы и как подготовиться к медкомиссии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее названы сроки отправки срочников осеннего призыва в места службы.

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