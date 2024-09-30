Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани

Медики оценили состояние троих пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани как тяжелое. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, в больнице после дорожного инцидента остаются четверо пострадавших.

Авария произошла накануне в районе станицы Старокорсунской на автодороге Темрюк — Краснодар — граница Ставропольского края. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, что привело к возгоранию обоих транспортных средств. В результате происшествия пассажиры автобуса, среди которых были дети, получили травмы.

Автобус выполнял заказной рейс из Краснодара в Ставрополь и перевозил болельщиков гандбольного клуба «Виктор», всего в салоне находилось 49 человек. В результате аварии пострадал 31 человек. Как сообщается из оперштаба региона, изначально 22 человека направили в больницы (в том числе троих детей), а еще девять человек, включая ребенка, получили помощь амбулаторно.

По данному факту возбудили уголовное дело.

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