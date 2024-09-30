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На рынке в центре Петербурга задержали почти 20 мигрантов и вручили девять повесток

В Петербурге на рынке в центре города задержали почти 20 мигрантов-нарушителей

На рынке в центре Петербурга выявили почти 20 иностранцев-нарушителей и девять граждан призывного возраста, которым вручили повестки. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сотрудники правоохранительных органов провели профилактический рейд на рынке «Апраксин двор». В ходе мероприятий стражи порядка проверили более 120 человек, среди которых было около 80 иностранцев.

Сообщается, что почти у 20 мигрантов обнаружили нарушения. Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Кроме того, на территории рынка выявили девять граждан призывного возраста — им вручили повестки.

Также в ходе рейда стражи порядка проверили автомобили и обнаружили 38 коробок, предположительно, контрафактной красной икры, ее направили на экспертизу. Расследованием ее происхождения и законности будет заниматься экономическая полиция.

Ранее семерых нелегальных мигрантов нашли во время рейда в Петербурге.

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