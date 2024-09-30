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Три человека пострадали в аварии с грузовиком и автобусом в Волгограде

В Волгограде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом

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МВД РФ по Волгоградской области

В Волгограде несколько человек пострадали при столкновении грузовика и автобуса. Об этом со ссылкой на ГУ МВД по региону сообщает ТАСС.

По информации агентства, грузовой автомобиль MAN столкнулся с пассажирским рейсовым автобусом ПАЗ, который следовал по маршруту №68. Причины произошедшего не уточняются.

В результате аварии пострадали три пассажира рейсового автобуса. Все они обратились за медицинской помощью, информации об их состоянии не поступало.

До этого семь человек были госпитализированы после ДТП с автобусом, перевозившим болельщиков гандбольного клуба «Виктор», и грузовиком в Краснодарском крае. Транспортные средства загорелись после столкновения, среди получивших травмы есть дети. Четверо госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

Ранее маршрутка с 16 пассажирами перевернулась на трассе «Колыма» в Магаданской области.

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