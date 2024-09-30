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В России пройдет масштабная проверка систем оповещения населения

МЧС: во всех субъектах России пройдет масштабная проверка систем оповещения

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Во всех субъектах России пройдет масштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

Согласно сообщению ведомства, 2 октября будет проведена проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле и радиоканалов на одну минуту.

В МЧС подчеркнули, что система оповещения предназначена для своевременного доведения до населения сигнала об угрозе или чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Комплекс мероприятий по проверке позволит оценить работоспособность оконечных средств оповещения, а также оценить готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск соответствующих систем.

«Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение», — указали в МЧС.

18 сентября в ЛДПР предложили расширить систему информирования граждан о чрезвычайных ситуациях, используя для этого смс, звонки и оповещения в соцсетях. С инициативой выступил лидер политического объединения Леонид Слуцкий после массовой атаки беспилотников на город Торопец в Тверской области.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил о совершенствовании системы оповещения в регионе.

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