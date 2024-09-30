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Пожарные потушили возгорание в доме на Ильменском проезде в Москве

МЧС: пожар в жилом доме на Ильменском проезде в Москве ликвидирован

Пожарные потушили возгорание в жилом доме на Ильменском проезде в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве уточнили, что пожар был ликвидирован в 4:19 мск. Загоревшийся дом расположен в жилом комплексе (ЖК) «Селигер Сити».

По данным МЧС России, при тушении удалось спасти семь человек, в том числе одного ребенка. Огнем были охвачены квартиры с пятого по восьмой этаж.

Агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщало, что в ЖК «Селигер Cити» слышали несколько взрывов. По предварительной информации, могли сдетонировать баллоны с газом.

В ночь на 30 сентября МЧС также сообщало о пожаре в гостинице «Киев», которая находится на улице Омар-Гаджи Шахтаманова в Хасавюрте. По данным ведомства, огонь распространился на площадь 625 квадратных метров, начавшись в кафе и быстро охватив здание.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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