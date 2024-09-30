Центр Владивостока остался без света из-за аварии

Несколько центральных улиц Владивостока остались без света из-за аварии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на «Владивостокское предприятие электрических сетей».

Там уточнили, что электричество пропало «в результате аварийного отключения». Свет отключился в жилых домах и социально значимых объектах на улицах Лазо, Пушкинской, Светланской, Уборевича и в Почтовом переулк.

В Электросетях предупредили, что ориентировочное время устранения аварии — 16:05 (09:05 по Москве).

16 августа во Владивостоке и его пригороде произошло массовое отключение электричества. Обесточенными оказались более двух тысяч жилых домов города.

В минувшую пятницу, 27 сентября, авария на подстанции частично обесточила город в Приморье. Об этом заявил глава городского округа Александр Баранов.

Ранее в Сбере оценили потребности энергоотрасли в 26 трлн рублей.