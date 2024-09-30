ВСУ атаковали дроном поселок в Белгородском районе

Поселок в Белгородской области подвергся атакам беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Поселок Октябрьский Белгородского района подвергся атакам БПЛА со стороны ВСУ», — написал глава региона.

Он отметил, что в момент удара был ранен боец самообороны. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Также мирный житель получил ожоги предплечья и голеней.

По словам Гладкова, информация о последствиях атаки уточняется. В светлое время суток местные власти проведут подомовой обход.

В начале июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

Ранее губернатор написал в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Долгое Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.