В России ужесточат наказание за нелегальную миграцию

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности рассмотрит три законопроекта, ужесточающие ответственность за незаконную миграцию. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на соответствующие документы.

Речь идет о законопроектах, подготовленных депутатами Госдумы Ириной Яровой и Олегом Морозовым (оба — «Единая Россия»).

Первая инициатива предусматривает изменение ст. 63 УК РФ, где называются обстоятельства, отягчающие ответственность за совершение уголовного преступления. Авторы документа предлагают добавить в их перечень факт незаконного пребывания преступника в России. Как говорится в пояснительной записке, «нахождение на территории страны нелегально свидетельствует о заведомо недобросовестном и противоправном поведении лица и уже предполагает его повышенную ответственность в случае совершения преступления».

Второй законопроект предполагает внесение ряда изменений в ст. 19.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Подделка документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передача либо сбыт»). Парламентарии предлагают ужесточить ответственность юридических лиц за подделку документов, которые используются в целях организации незаконной миграции (речь идет о нарушении правил въезда в РФ, системы миграционного учета, выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через РФ, а также незаконной трудовой деятельности). Сейчас виновные должны выплачивать от 400 тыс. до 1 млн рублей штрафа. По мнению авторов законопроекта, штраф должен быть выше: от 5 млн руб. до 10 млн руб. Депутаты также считают, что необходимо ужесточить наказание за рецидив правонарушения — от 10 млн до 60 млн руб.

Третья инициатива предусматривает внесение в УК и УПК РФ дополнительных механизмов противодействия организации незаконной миграции. Парламентарии обратили внимание, что сейчас по ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» виновным грозит до пяти лет лишения свободы. Они отметили, что в статье не прописаны «низшие пределы», что приводит к назначению «несоразмерно легкого» наказания. В связи с этим депутаты полагают, что нужно установить минимальный срок лишения свободы — от двух лет.

18 сентября сообщалось, что министерство просвещения РФ рекомендовало школам и дошкольным учреждениям ограничить число детей мигрантов, не владеющих или слабо владеющих русским языком, до трех в одном классе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Преступления, связанные с организацией незаконной миграции, безусловно, представляют высокую общественную опасность и требуют адекватных пресекательных мер как за тяжкие преступные деяния»,— сказано в пояснительной записке.

Также парламентарии предложили добавить в ст. 322.1 УК РФ положение о том, что организация незаконной миграции, «совершенная организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений», является особо тяжким преступлением. За него гражданам будет грозить тюрьма на срок от 8 до 15 лет и штраф в размере от 3 млн до 5 млн руб.

Ранее МВД России подсчитало, сколько нелегалов в стране.