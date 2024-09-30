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Четыре человека пострадали при пожаре в ЖК «Селигер Сити» в Москве

ТАСС: четыре человека пострадали и пятеро спасены в ЖК «Селигер Сити» в Москве

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Telegram-канал МЧС России

Четыре человека пострадали в жилищном комплексе «Селигер Сити» в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб.

«В результате пожара пострадали четыре человека, спасены пять человек, в том числе один ребенок», — сказал он.

По информации МЧС России, пожар, возникший в ЖК «Селигер Сити», полностью потушен. Площадь возгорания достигала 100 квадратных метров. В его ликвидации были задействованы 88 человек и 27 единиц техники.

30 сентября в МЧС рассказали, что в Хасавюрте горит гостиница «Киев», которая находится на улице Омар-Гаджи Шахтаманова.

По информации министерства, огонь распространился на площадь 625 квадратных метров, начавшись в кафе и быстро охватив здание. Из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Ранее была названа причина пожаров в ЛНР.

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