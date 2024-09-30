Семь человек спасли при пожаре в жилом комплексе в Москве

При тушении пожара в московском жилом комплексе «Селигер Сити» спасли семь человек, в том числе одного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

«Горят квартиры с 5 по 8 этаж в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, САО, Ильменский проезд, 14, к. 6», — сказали в ведомстве.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы также сообщал, что в ЖК «Селигер Cити» слышали несколько взрывов. По предварительной информации, это могли детонировать баллоны с газом.

Из-за пожара перекрыли движение по части Ильменского проезда.

30 сентября в МЧС рассказали, что в Хасавюрте горит гостиница «Киев», которая находится на улице Омар-Гаджи Шахтаманова.

По информации министерства, огонь распространился на площадь 625 квадратных метров, начавшись в кафе и быстро охватив здание. Из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.