Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Семь человек спасли при пожаре в жилом комплексе в Москве

МЧС: cемь человек спасли при тушении пожара в ЖК «Селигер Сити» в Москве

close
Telegram-канал МЧС России' class="item-image" loading="lazy">
Telegram-канал МЧС России

При тушении пожара в московском жилом комплексе «Селигер Сити» спасли семь человек, в том числе одного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

«Горят квартиры с 5 по 8 этаж в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, САО, Ильменский проезд, 14, к. 6», — сказали в ведомстве.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы также сообщал, что в ЖК «Селигер Cити» слышали несколько взрывов. По предварительной информации, это могли детонировать баллоны с газом.

Из-за пожара перекрыли движение по части Ильменского проезда.

30 сентября в МЧС рассказали, что в Хасавюрте горит гостиница «Киев», которая находится на улице Омар-Гаджи Шахтаманова.

По информации министерства, огонь распространился на площадь 625 квадратных метров, начавшись в кафе и быстро охватив здание. Из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами