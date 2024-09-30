Россиянам объяснили, почему тыква — идеальный продукт осенью

Тыква — это кладезь витаминов и полезных микроэлементов, способных улучшить здоровье и принести радость вкуса. О том, почему тыква — идеальный продукт для осеннего меню, «Газете.Ru» рассказала практикующий нутрициолог, wellness-эксперт бренда Biogena Ирина Попкова.

По ее словам, тыква — это настоящий чемпион по содержанию: витамина А, который важен для зрения, кожи и слизистых; витамина С, который укрепляет иммунитет; витамина Е, который защищает клетки от повреждений; витаминов К и группы В.

В тыкве также много калия, магния, железа, важных для нормальной работы организма.

«Благодаря содержанию витаминов и минералов, тыква поддерживает пищеварение, иммунную защиту, тем самым помогает лучше справляться с сезонными «простудами». Высокое содержание калия способствует нормализации артериального давления и улучшению работы сердечно-сосудистой системы», — отметила она.

Тыква — это универсальный продукт, который можно использовать в различных блюдах. Она вкусная в свежем виде, в качестве ингредиента в салате или как гарнир.

«Также тыкву можно добавить в кашу или блины на завтрак в тертом виде. Некоторые любят запекать или варить тыкву и использовать в качестве начинки для пирогов», — рекомендовала эксперт.

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