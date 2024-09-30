Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих бесплатную замену бытовых счетчиков

Одновременно с тем, как компетентные органы, общественные организации и средства массовой информации занимаются профилактикой и предупреждением преступлений в сети интернет, мошенники изобретают новые способы, как обмануть россиян, рассказал «Газете.Ru» руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский.

Юрист несколько дней общался по телефону и мессенджеру со злоумышленниками и проследил алгоритм их действий.

«Принцип обмана граждан стар как мир: необходимо втереться им в доверие, а затем отнять честно заработанное. Но россияне теперь все реже верят «товарищам майорам» или «сотрудникам службы безопасности Сбербанка». И тогда жулики принимают на вооружение старый принцип бесплатного сыра, но в новой редакции», — объяснил он.

Так, изначально жертве поступает звонок на телефон якобы из Энергосбыта или Водоканала с предложением бесплатной замены приборов учета. Звонящий обращается по имени-отчеству, называет домашний адрес, что уже должно вызвать доверие. После получения согласия жертве направляется SMS с номером заказа. На самом деле никакое SMS не поступает, это всего лишь повод перевести общение в мессенджер.

«Затем для завершения процедуры оформления бесплатного заказа мошенники просят передать скан паспорта или номер снилса. Следующий шаг — просьба сообщить пришедший на телефон код подтверждения. После чего злоумышленники получают доступ на портал Госуслуг и похищают все, что можно похитить», — добавил юрист.

Если жертва отказывается передать данные, ее начинают буквально бомбардировать SMS-сообщениями о том, что на портале «Госуслуги» произведен вход и оформлена некая доверенность. Там же указан номер подставного мобильного телефона, по которому нужно позвонить, чтобы аннулировать нелегитимный документ. И здесь многие клюют на удочку жуликов и пытаются «спасти» свой аккаунт, передавая секретные коды злоумышленникам.

«Для тех же, кто смог стойко пройти первые два этапа, подготовлено третье испытание. Через 2-3 дня после первого контакта на смартфон жертвы поступает видеозвонок. После подключения абонент видит на экране эмблему Роскомнадзора, МВД или иного компетентного органа. Затем «сотрудник» сообщает, что от сотового оператора поступил сигнал о том, что абонент некоторое время назад в разговоре с мошенниками назвал некую информацию, которая скомпрометировала его аккаунт на портале Госуслуг. И затем запускается хорошо известный сценарий, целью которого является получение незаконного доступа к личному кабинету гражданина», — рассказал он.

Людям обычно трудно противостоять такой многоступенчатой атаке. Ведь чем дольше будут длиться их разговоры со злоумышленниками, тем больше шансов оказаться обманутым и все потерять.

«Единственный способ не стать жертвой телефонных и интернет-мошенников — не отвечать на звонки с незнакомых номеров или не вступать ни в какие разговоры со звонящими. Для верности нужно на несколько часов отключить мобильное устройство и уведомить правоохранительные органы о произошедшем», — резюмировал эксперт.

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