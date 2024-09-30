Больше половины россиян испытывают хандру осенью

Каждый четвертый опрошенный россиянин (26%) поделился, что ощущает хандру с наступлением осени. Еще 29% признались, что будут чувствовать ее с приходом холодов. А вот 45% респондентов не замечают у себя признаки хандры с наступлением осеннего сезона. Это показало исследование сервисов «Работа.ру» и СБЕР ЕАПТЕКА, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самым частым симптомом (47%) осенней хандры опрошенные называют легкое снижение энергии и мотивации. 32%, напротив, признаются, что осень сильно на них влияет, появляется сонливость, апатия и работается с трудом. У 10% респондентов заметно снижается концентрация и становится трудно сосредоточиться на задачах. А вот 11% участников исследования отметили, что практически не ощущают каких-либо изменений в работе и настроении.

Самой большой мотивацией приходить на работу осенью 65% назвали финансовую стабильность. 24% нравится работать в дружной команде, а 22% придает сил ощущение, что их усилия ценятся и признаются. 14% респондентов отметили участие в интересных проектах и решении сложных задач.

По 13% выделяют успехи на работе и возможность обучения и профессионального роста. 10% опрошенных любят видеть, как их работа влияет на компанию и клиентов. Еще 7% участников исследования ценности компании и культуры совпадают с их собственными, а 6% отмечают возможность вдохновляться коллегами и их идеями.

18% однако поделились, что их ничего не мотивирует.

29% респондентов, испытывающих осеннюю хандру на работе, справляются с ней с помощью общения с коллегами и приятных мелочей, таких как сладости, горячие напитки и др. 21% стараются делать дополнительные перерывы и гулять на свежем воздухе.

19% участников исследования стараются ставить себе небольшие цели и планировать приятные события после работы. 16% отмечают пользу физической нагрузки, столько же (16%) стараются брать отпуск в бархатный сезон, чтобы съездить к морю и перезагрузиться. 12% опрошенных выделяют важность похода к врачу и приема витаминов, а 7% за пересмотр рациона питания в пользу богатых Омега-3 продуктов.

40% респондентов пока не нашли для себя действенных методов против осенней хандры и просто ждут, когда она пройдет.

По словам Аллы Сапроновой, директора Московского региона СБЕР ЕАПТЕКИ, основная причина осенней хандры — отсутствие солнца, а усугубить ее могут внешние неблагоприятные факторы, дождь и холодная ненастная погода. Нарушается выработка в организме мелатонина, вещества, которое влияет на процесс засыпания, а также сератонина, так называемого гормона счастья. Поэтому в этот период человек может испытывать усталость, нарушение сна, чувствовать упадок сил и общее снижение настроения.

«Не стоит ждать, пока осенняя хандра пройдет сама, процесс может затянуться. При первых симптомах следует обратиться за рекомендацией к специалисту, врачу или фармацевту, который поможет подобрать витамины и минералы. Прежде всего речь про витамин D, осенью часто наблюдается нехватка данного витамина, что является одной из причин возникновения депрессии. Также стоит отметить БАДы, в состав которых входит 5-HTP (гидрокситриптофан) — аминокислота, которую часто называют натуральным антидепрессантом. 5-HTP нормализует настроение и биоритмы, помогает справиться со стрессом, способствует улучшению работоспособности и памяти. Наконец, магний, также помогает организму эффективно справляться со стрессом, успокаивает нервы, способствует быстрому и комфортному засыпанию», — комментирует эксперт.

По данным продаж СБЕР ЕАПТЕКИ, спрос на препараты с магнием вырос за 2023 год к показателям 2022 на 51%, а за 8 месяцев 2024 года прибавил еще 23% к аналогичному периоду прошлого года, при этом в настоящий момент тенденция к росту спроса продолжается.

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