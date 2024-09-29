В Курске оценили ущерб поврежденному из-за атаки дрона дому

Сумма ущерба поврежденного из-за атаки БПЛА дома в Курске предварительно составила примерно 5 млн руб. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор области Алексей Смирнов.

По словам чиновника, сейчас коммуникаций нет только в одном подъезде: там их подключат после укрепления несущих конструкций. На восстановление фасада понадобится три-четыре недели. Кроме того, при атаке дрона была повреждена остановка, ее остекление заменят 30 сентября.

Утром 29 сентября дрон ВСУ попал в жилую пятиэтажку в центре Курска, расположенную в 100 метрах от городской администрации. В доме частично разрушены две квартиры. В главном военном следственном управлении СК России сообщили, что здание получило «значительные» повреждения. В ведомстве назвали удар дрона «целенаправленной атакой» и «очередным преступлением» Вооруженных сил Украины против мирного населения Курской области. Следователи подчеркнули, что все осколки и фрагменты БПЛА будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения его типа и вида.

Ранее очевидица рассказала об атаке по жилому дому в Курске.