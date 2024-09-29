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СК проверит школу из-за не знающих русский язык детей мигрантов

СКР проверит школу в Калининграде из-за не знающих русский язык детей мигрантов

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Руководителю следственного управления СК России по Калининградской области поручено организовать проверку и доложить о ситуации, которая произошла в школе Калининграда, где приняли для обучения детей мигрантов, не владеющих русским языком. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома.

«В центральный аппарат СК России будет представлен доклад в связи с публикацией о нарушении прав учеников в одной из школ Калининграда», — сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что родители школьников обеспокоены из-за количества детей мигрантов в школе, не владеющих русским языком, из-за этого нарушен образовательный процесс, а руководство школы не принимает необходимых мер.

Накануне сообщалось, что в калининградской школе разгорелся скандал из-за предложения директора учить узбекский язык. Отмечалось, что директор школы №7 посоветовала родителям самостоятельно изучать узбекский язык после того, как они пожаловались ей на детей мигрантов, которые почти не говорят по-русски.

Ранее в Узбекистане учительница русского языка избила ученика, попросившего говорить по-русски.

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