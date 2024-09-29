В РПЦ заступились за теорию Дарвина

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда высказался против исключения теории эволюции английского естествоиспытателя Чарльза Дарвина из школьной программы. Его слова приводит «Говорит Москва».

Легойда отметил, что острота проблемы в виде преподавания теории Дарвина «создана несколько искусственно».

По его словам, вопрос важно ставить не о запрете преподавания теорий и концепций, а о «вдумчивом и глубоком представлении о многообразии как научного мира, так и способов познания, которые не сводятся лишь к научному».

Бывший премьер-министр Чеченской республики и экс-мэр Грозного Муслим Хучиев ранее предложил министру просвещения России Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьных учебников. Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов также заявил, что теорию Дарвина нужно убрать из школьных учебников, поскольку она якобы вводит детей в заблуждение.

По мнению члена комитета Госдумы по просвещению Анатолия Вассермана, инициатива исключить теорию эволюции Дарвина из учебников на основе религиозных убеждений демонстрирует «слишком примитивное представление о религии».

«Происхождение видов путем естественного отбора» — основная научная работа по эволюционной биологии английского естествоиспытателя Чарлза Дарвина, опубликованная в 1859 году. Книга представила теорию, согласно которой популяция эволюционирует на протяжении поколений в процессе естественного отбора. Дарвин представил множество доказательств того, что разнообразие жизни на Земле возникло из общего предка.

Теория Дарвина и до 2024 года неоднократно подвергалась критике духовенством. Так, в 2019 году ее раскритиковал протоиерей Димитрий Смирнов. По его словам, «современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы обезьяньи дети».

Ранее российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином.