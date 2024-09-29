Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ уничтожили трансформатор подстанции в Энергодаре

ЗАЭС: ВСУ уничтожили трансформатор подстанции в Энергодаре

close
РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прямым попаданием артиллерии уничтожили трансформатор подстанции «Радуга» в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Запорожской АЭС.

«Прямым попаданием артиллерии ВСУ уничтожен трансформатор подстанции «Радуга». Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

На опубликованном видео видны клубы черного дыма.

В сообщении отмечается, что удар направлен на дестабилизацию обстановки в городе-спутнике Запорожской АЭС. Под угрозой объекты жизнеобеспечения Энергодара, добавили там.

Ситуация с энергоснабжением в Энергодаре находится под контролем, на месте работают пожарные расчеты.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в будущем, возможно, получит доказательства атак на Запорожскую АЭС со стороны Украины.

Ранее глава МАГАТЭ заявил о напряженной ситуации на ЗАЭС.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами