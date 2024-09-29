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В Рязанской области произошел пожар возле аэропорта

Mash: в Рязанской области несколько часов горит трава вокруг аэропорта Дубровичи

В Рязанской области уже несколько часов горит трава вокруг аэропорта Дубровичи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной пожара стала аномальная жара, сильный ветер и засуха — дождя не было уже полтора месяца. В результате пожара сгорели 70 участков с домами и выгорели села Богданово, Ижевское и Воскресеновка. Также сообщается о приближении огня к гражданскому аэродрому Крутицы.

«Дым уже в ближайшие пару дней может настигнуть Московскую область, как это было два года назад — тогда горели сухостой и торфяники», — предупредили сотрудники информационного канала.

28 сентября в городе Рыбное Рязанской области в воинской части загорелись стройматериалы.

По данным журналистов, на территории части загорелись доски, которые лежали возле забора. В середине сентября рядом с этой же воинской частью уже сгорели заброшенный барак и действующий спортзал.

Ранее в Волгоградской области загорелись 30 га сухой травы.

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