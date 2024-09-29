В РЖД рассказали, когда восстановят железнодорожные пути в Самарской области

Восстановительные работы на поврежденном в субботу, 28 сентября, железнодорожном мосту и на перегоне в Самарской области планируется завершить к 3 октября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Куйбышевскую железную дорогу (филиал ОАО «РЖД»).

«Восстановительные работы планируем завершить к 3 октября», — заявили там.

О повреждении «островков безопасности» на железнодорожном мосту в районе города Кинель в Самарской области стало известно накануне около 17:30. Информации о пострадавших во время ЧП не поступало. На месте приступили к работе сотрудники безопасности. По данным властей, железнодорожные пути не были повреждены. После произошедшего на перегоне 94 км — 103 км в Самарской области было приостановлено движение грузовых поездов «в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». На пассажирские поезда и электрички инцидент не повлиял.

Ранее в ФСБ исключили, что взрыв на участке железной дороги в Самарской области связан с атакой беспилотника.