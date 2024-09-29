Сириец поджег дома и таранил магазины в ФРГ, потому что не принял расставание с женой

Причиной поджога двух домов и тарана двух магазинов в немецком Эссене, за которые был задержан 41-летний гражданин Сирии, предположительно, было расставание с женой, передает WDR.

Накануне вечером в двух многоквартирных домах в районе Альтенэссен произошли пожары, а в районе Катернберг машина доставки въехала в два магазина. Полиция задержала подозреваемого недалеко от мест происшествия. По его вине пострадали около 30 человек.

Министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия (там находится Эссен) Герберт Ройль рассказал, что задержанный не смог справиться с расставанием с бывшей женой и очевидно, что «ему было все равно, к чему привели его действия». Полиция подтвердила эту версию: по ее данным, мужчина выбрал магазины и дома, в которых живут и работают люди, поддерживающие его супругу.

Адвокат сирийца Фолькер Шредер предполагает, что мужчина страдает психическим заболеванием. Вопрос о помещении его подзащитного в психиатрическую больницу будет решен в ближайшее время.

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