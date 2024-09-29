Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сириец поджег дома и таранил магазины в ФРГ, потому что не принял расставание с женой

Сириец поджег дома и таранил магазины в Германии из-за расставания с женой

close
Michael Probst/AP

Причиной поджога двух домов и тарана двух магазинов в немецком Эссене, за которые был задержан 41-летний гражданин Сирии, предположительно, было расставание с женой, передает WDR.

Накануне вечером в двух многоквартирных домах в районе Альтенэссен произошли пожары, а в районе Катернберг машина доставки въехала в два магазина. Полиция задержала подозреваемого недалеко от мест происшествия. По его вине пострадали около 30 человек.

Министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия (там находится Эссен) Герберт Ройль рассказал, что задержанный не смог справиться с расставанием с бывшей женой и очевидно, что «ему было все равно, к чему привели его действия». Полиция подтвердила эту версию: по ее данным, мужчина выбрал магазины и дома, в которых живут и работают люди, поддерживающие его супругу.

Адвокат сирийца Фолькер Шредер предполагает, что мужчина страдает психическим заболеванием. Вопрос о помещении его подзащитного в психиатрическую больницу будет решен в ближайшее время.

Ранее россиянин избил сожительницу поленом из-за расставания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами