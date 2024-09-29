В Новосибирске толпа подростков напала на детей

В Новосибирске четверо подростков избили проходящих мимо детей 11 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «НГС — новости Новосибирска».

Как рассказала журналистам местная жительница, одного из мальчиков били толпой руками и ногами прямо в голову, а один из подростков снимал происходящее на камеру.

По словам женщины, инцидент произошел вечером 28 сентября. Она написала заявление в полицию и выразила желание поговорить с нападавшими, чтобы узнать, зачем они это сделали.

27 сентября телеканал «ТВ Центр» сообщал, что в подмосковных Озерах конфликт восьмиклассников закончился госпитализацией одного из них. Инцидент произошел в школе №3. По словам матери пострадавшего подростка, от одноклассников сына она узнала, что на ее ребенка напал сверстник. Агрессор ударил ее сына по голове. Пострадавшему понадобилась помощь медиков. Судя по фотографиям, предоставленным матерью школьника, восьмиклассник получил рваную рану головы, которую пришлось зашивать.

Ранее в Тюменской области девочку жестоко избили одноклассницы в школьном туалете.