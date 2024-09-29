Производителя дихлофоса допросят после отравления красноярской семьи

Производителя дихлофоса «Варан» собираются допросить по уголовному делу по факту отравления семьи в Красноярском крае. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, партию дихлофоса и другие средства компании «Сибиар» отправят на химическую экспертизу. Следствие собирается установить, насколько средства безопасны для здоровья человека.

В характеристиках «Варана», которым пользовалась семья, указано, что средство безвредно для животных и предназначено для уничтожения насекомых в помещениях.

Среди другой химии, которую производит компания, — антистатики, освежители воздуха, репелленты против насекомых, бытовые полироли. В прошлом году выручка «Сибиара» составила 1,5 млрд рублей, отметил канал.

Эксперты до этого оценили вероятность версии отравления семьи дихлофосом. По словам директора Института аналитической токсикологии Сергея Ловцевича, на практике такое встречается, но в легкой и средней степени тяжести. Чтобы достичь летальной дозы, необходимо употребить достаточно много вещества — два грамма на вес ребенка. По словам эксперта, это около половины флакона дихлофоса.

21 сентября шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи остались в живых только отец и мать — женщина на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября пара пришла в сознание.

Ранее стало известно, что отцу отравившейся семьи может грозить тюрьма.