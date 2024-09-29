Гражданина Сирии заподозрили в поджоге домов на западе Германии

В немецком городе Эссен задержали гражданина Сирии по подозрению в организации двух поджогов, в которых пострадали 30 человек, а также таране двух магазинов грузовиком. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на полицию города.

По данным полиции, в двух многоквартирных домах в районе Альтенэссен произошли пожары. Также в районе Катернберг машина доставки въехала в два магазина. В итоге полиция задержала подозреваемого недалеко от мест происшествия. По его вине пострадали около 30 человек.

Все пострадали в результате пожаров — из них восемь детей находятся в тяжелом состоянии. При этом в результате тарана магазинов никто не пострадал, но сами магазины понесли ущерб.

О задержанном известно, что это 41-летний гражданин Сирии, который живет в Эссене. Мотивы его поступков пока неясны, полиция продолжает расследование.

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