В Курске зафиксировали повреждение многоквартирного дома

Многоквартирный жилой дом в Курске получил повреждения в результате внешнего воздействия. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Игорь Куцак.

Он рассказал, что речь идет о здании №2/4 на Красной площади. Глава населенного пункта вместе с исполняющим обязанности председателя правительства Курской области Алексеем Дедовым лично побывали на месте происшествия.

«Сейчас дом обследуют, после чего будет дана оценка характера повреждения. Затем управляющая компания приведет в санитарное состояние территорию двора», — говорится в заявлении.

Как отметил Куцак, оценить нанесенный жильцам ущерб должны будут члены специальной комиссии. На основании их отчета владельцам квартир в поврежденном здании предоставят компенсации, предназначенные для ремонта помещений.

При этом замену окон в квартирах и парадных поручили Фонду капитального ремонта Курской области. Ожидается, что все необходимые для этого документы будут подготовлены в кратчайшие сроки.

Также мэр подчеркнул, что в результате ЧП никто из граждан не пострадал.

Утром 29 сентября на территории Курской области объявили ракетную опасность. Сирены работали всего две минуты — с 5:04 до 5:06 мск.

Ранее в Курской области из-за ракетного удара был разрушен краеведческий музей.