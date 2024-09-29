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Россияне ответили, что они думают о сокращении срока обучения в школах

SuperJob: треть россиян считают, что срок обучения в школах нужно сократить

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Freepik.com

Треть опрошенных россиян считает, что срок обучения в школах нужно сократить. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян и 500 родителей школьников.

Опрошенные в основном (27%) считают, что школьное обучение нужно сократить на год и вернуть десятилетку. Они заявили, что раньше учились 10 лет, «а специалисты были очень хорошие».

Противников идеи о сокращении срока обучения оказалось больше среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет (63%). Не поддержал инициативу также 61% опрошенных родителей школьников.

До этого помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что в будущем продолжительность образования в России должна быть сокращена, это коснется как школьного и среднего специального, так и высшего образования. Также Мединский считает, что в 19 лет необходимо уже знать, по какой стезе пойти дальше, а не тратить время на выбор.

Ранее в ГД заявили, что сокращение времени снизит качество образования.

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