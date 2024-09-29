Символ «культурной революции» в Китае умерла в США

В США умерла Сун Биньбинь, которую называли символом «культурной революции» в Китае. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, дочь одного из основателей коммунистической партии Китая (КПК) — генерала Сун Жэньцюна — скончалась еще 16 сентября на 78-м году жизни в Нью-Йорке.

В 1960-х годах Биньбинь являлась одним из лидеров хунвейбинов — «красных охранников», которые действовали по приказам Мао Цзэдуна. Она призывала преследовать учителей, которые противостоят революционным идеям.

В Штатах ее запомнили как ученого: женщина получила докторскую степень в Массачусетском технологическом институте в 1989 году.

До этого главный штурман Тихоокеанского флота (ТОФ) капитан первого ранга Евгений Витюнев скончался во время марафона «Мосты Владивостока». В Минздраве Приморья подтвердили смерть штурмана, однако ее причина пока не уточняется. Известно, что перед стартом участники марафона проходили медкомиссию.

Ранее на 90-м году жизни умерла актриса Мэгги Смит.