Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МЧС заявили о ликвидации пожаров в Воронеже, которые возникли из-за атаки БПЛА

МЧС: пожары в Воронеже, которые возникли из-за атаки БПЛА, потушили

Пожары в Воронеже и в пригороде, которые возникли из-за ночной атаки беспилотников, потушили. Об этом сообщили ТАСС в региональном МЧС.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в ночь на 29 сентября несколько украинских беспилотников были подавлены и сбиты на территории Воронежа и пригородов.

По его словам, один из дронов упал на жилой комплекс на Московском проспекте, вызвав возгорание, которое удалось оперативно локализовать. Глава Воронежа Сергей Петрин отмечал, что в ближайшее время начнут восстанавливать поврежденный дом. Еще один пожар возник в левобережной части города.

Ранее видео пожара опубликовал Telegram-канал «Типичный Воронеж | Новости Воронежа».

Помимо этого, несколько сбитых БПЛА упали на окраинах города и за его пределами, предварительно повреждена крыша одного дома. Пострадавших нет.

В ночь на 29 сентября сообщалось, что силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата в Азовском районе Ростовской области.

Ранее на территории колледжа в Белгородской области упал украинский БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами