В МЧС заявили о ликвидации пожаров в Воронеже, которые возникли из-за атаки БПЛА

Пожары в Воронеже и в пригороде, которые возникли из-за ночной атаки беспилотников, потушили. Об этом сообщили ТАСС в региональном МЧС.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в ночь на 29 сентября несколько украинских беспилотников были подавлены и сбиты на территории Воронежа и пригородов.

По его словам, один из дронов упал на жилой комплекс на Московском проспекте, вызвав возгорание, которое удалось оперативно локализовать. Глава Воронежа Сергей Петрин отмечал, что в ближайшее время начнут восстанавливать поврежденный дом. Еще один пожар возник в левобережной части города.

Ранее видео пожара опубликовал Telegram-канал «Типичный Воронеж | Новости Воронежа».

Помимо этого, несколько сбитых БПЛА упали на окраинах города и за его пределами, предварительно повреждена крыша одного дома. Пострадавших нет.

В ночь на 29 сентября сообщалось, что силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата в Азовском районе Ростовской области.

Ранее на территории колледжа в Белгородской области упал украинский БПЛА.