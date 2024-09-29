Труп мужчины обнаружили в туалете самолета во время полета в Самару

Труп пассажира на борту самолета, летевшего из Москвы в Самару, нашли в туалете. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Из-за инцидента экипаж принял решение экстренно посадить борт в Ульяновске.
Уже на земле выяснилось, что 44-летний пассажир почувствовал себя плохо еще во Внукове. Он обращался за помощью медиков в столичном аэропорту и, несмотря на недомогание, все же решил сесть с родственниками в салон самолета.
На борту мужчине вновь стало плохо и он направился в туалет. Однако он долго не выходил, поэтому бортпроводники несколько раз стучались, но пассажир не отвечал. Дверь пришлось взламывать.
Когда дверь санузла открыли, то увидели мужчину без сознания. Родственники и экипаж пытались привести его в чувства до посадки в аэропорту Ульяновска. Тем не менее встречавшие борт медики ничем не смогли помочь.
До этого сообщалось, что пассажирский самолет российской авиакомпании совершил экстренную посадку в Ульяновске из-за смерти пассажира на борту.
Другая подобная трагедия произошла в мае. Женщина умерла на борту самолета, который должен был вылететь из Екатеринбурга в Тбилиси. Сообщалось, что вылет рейса перед этим задержали на пять часов. Женщина прибыла на борт в инвалидном кресле. У нее были проблемы с сердцем.
Ранее пассажирка потеряла сознание на борту самолета, летевшего из Новосибирска в Кызыл.