Труп мужчины обнаружили в туалете самолета во время полета в Самару

Труп пассажира на борту самолета, летевшего из Москвы в Самару, нашли в туалете. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Из-за инцидента экипаж принял решение экстренно посадить борт в Ульяновске.

Уже на земле выяснилось, что 44-летний пассажир почувствовал себя плохо еще во Внукове. Он обращался за помощью медиков в столичном аэропорту и, несмотря на недомогание, все же решил сесть с родственниками в салон самолета.

На борту мужчине вновь стало плохо и он направился в туалет. Однако он долго не выходил, поэтому бортпроводники несколько раз стучались, но пассажир не отвечал. Дверь пришлось взламывать.

Когда дверь санузла открыли, то увидели мужчину без сознания. Родственники и экипаж пытались привести его в чувства до посадки в аэропорту Ульяновска. Тем не менее встречавшие борт медики ничем не смогли помочь.

До этого сообщалось, что пассажирский самолет российской авиакомпании совершил экстренную посадку в Ульяновске из-за смерти пассажира на борту.

Другая подобная трагедия произошла в мае. Женщина умерла на борту самолета, который должен был вылететь из Екатеринбурга в Тбилиси. Сообщалось, что вылет рейса перед этим задержали на пять часов. Женщина прибыла на борт в инвалидном кресле. У нее были проблемы с сердцем.

Ранее пассажирка потеряла сознание на борту самолета, летевшего из Новосибирска в Кызыл.