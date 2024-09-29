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В России украли несколько тысяч подарочных сертификатов «Детского мира»

РИА Новости: СК расследует кражу почти 4,5 тысяч сертификатов «Детского мира»

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Annette Riedl/dpa/Global Look Press

В России выявили кражу 4459 подарочных сертификатов «Детского мира». Об этом передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По версии следствия, злоумышленники с помощью компьютерных программ подобрали коды к предоплаченным подарочным картам и сертификатам «Детского мира», получив на них права.

Уголовное дело по данному факту расследует Следственный комитет. В действиях злоумышленников усматривают мошенничество в сфере компьютерной информации (часть 4 статьи 159.6 УК РФ) и использование вредоносных программ (часть 2 статьи 273 УК РФ).

Эксперты ранее предупреждали, что мошенники начали использовать дипфейки известных врачей для продажи опасных лекарств в социальных сетях. Созданные с помощью искусственного интеллекта видеоролики, использующие лица и голоса известных врачей, стали инструментом такой рекламы.

Ранее россиянам назвали главные способы защиты от мошенничества с удаленным доступом.

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