В России украли несколько тысяч подарочных сертификатов «Детского мира»

В России выявили кражу 4459 подарочных сертификатов «Детского мира». Об этом передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По версии следствия, злоумышленники с помощью компьютерных программ подобрали коды к предоплаченным подарочным картам и сертификатам «Детского мира», получив на них права.

Уголовное дело по данному факту расследует Следственный комитет. В действиях злоумышленников усматривают мошенничество в сфере компьютерной информации (часть 4 статьи 159.6 УК РФ) и использование вредоносных программ (часть 2 статьи 273 УК РФ).

Эксперты ранее предупреждали, что мошенники начали использовать дипфейки известных врачей для продажи опасных лекарств в социальных сетях. Созданные с помощью искусственного интеллекта видеоролики, использующие лица и голоса известных врачей, стали инструментом такой рекламы.

Ранее россиянам назвали главные способы защиты от мошенничества с удаленным доступом.