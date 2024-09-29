Топ-менеджер Сибирской навигационной компании не признает вину в мошенничестве с БПЛА

Топ-менеджер Сибирской навигационной компании (СИБНК) Владислав Пыльский, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с поставками некачественных беспилотников для нужд Минобороны, не признает свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что он настаивает на том, что основная масса БПЛА, которые поставлялись в оборонное ведомство, отвечала всем требованиям, которые к этой продукции предъявлялись, а поэтому уголовное дело с его точки зрения надо прекратить.

Пыльского арестовали 27 сентября по делу о мошенничестве. В случае обвинительного приговора по этой статье наказание может составлять до 10 лет лишения свободы. Также предусмотрен крупный штраф и дополнительное наказание в виде ограничения свободы после освобождения.

По версии следствия, в 2022 году Пыльский вместе с соучастниками поставил в войска Вооруженных сил РФ продукцию военного назначения, которая не соответствовала техническим требованиям и потребностям. В результате государству был причинен ущерб в размере 164 миллионов рублей.

На средства ООО «Сибирская навигационная компания» в размере 164 млн рублей наложен арест.

Ранее сообщалось, что бывшего замминистра обороны Иванова могут обвинить в создании ОПС.