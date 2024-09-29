В деле экс-замначальника подмосковного УФСИН могут появиться новые фигуранты

Следователи допрашивают бывших подчиненных экс-заместителя начальника УФСИН по Московской области Владимира Талаева, который признал вину в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что в его деле могут появиться новые фигуранты.

«В настоящее время по уголовному делу продолжается сбор доказательств, в том числе направленных на установление иных лиц, причастных к расследуемому деянию, — говорится в сообщении.

9 сентября Владимир Талаев признал вину в получении крупной взятки. Талаев в апелляционной жалобе просил смягчить ему меру пресечения и перевести из следственного изолятора под домашний арест. Однако суд посчитал, что, несмотря на признание вины в получении взятки в крупном размере, Талаев может противодействовать расследованию дела.

23 мая старший помощник руководителя Главного управления по Московской области Следственного комитета Российской Федерации Ольга Врадий заявила, что арестованный Талаев получил взятку в размере 800 тысяч рублей от коммерсанта за покровительство.

Тверской районный суд Москвы отправил Талаева в следственный изолятор почти на два месяца.

Ранее ФСБ пришла с обысками в Управление собственной безопасности петербургского МВД.