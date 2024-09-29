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В России средняя стоимость апартаментов составляет 5,5 тыс. в сутки

Россияне предпочитают апартаменты в Каспийске и Батуми

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Depositphotos

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования на осень и выяснил, в каких российских и зарубежных городах его клиенты чаще выбирают апартаменты.

Средняя стоимость апартаментов составляет 5 500 рублей в сутки. Популярнее всего такие объекты размещения в Каспийске: на них приходится 49,0% от всех заказов в городе. Следом идут сразу несколько городов Калининградской области: доля бронирований в Зеленоградске составляет 41,7%, в Калининграде — 40,9%, а в Светлогорске — 37,7%.

Кроме того, в десятку направлений, где путешественники часто останавливаются в апартаментах, вошли Новороссийск (37,4%), Новосибирск (33,1%), Сочи (30,3%), Выборг (26,9%), Красноярск (23,9%) и Мурманск (22,6%).

В других странах апартаменты можно забронировать примерно за 9 500 рублей в сутки. Чаще всего такое жилье выбирают в Батуми: в грузинском курортном городе уже оформлено 54,4% заказов. Почти так же востребованы данные объекты размещения в Будве (доля — 53,3%) и Бордо (50,5%).

Помимо этого, апартаменты пользуются популярностью в Марселе (43,5%), Хошимине (22,8%), Куала-Лумпуре (21,1%), Алматы (19,9%), Болонье (19,4%), Анталье (17,1%) и Паттайе (15,7%).

Ранее выяснилось, что половина россиян берут детей в каждое путешествие.

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