В ФСБ высказались о связи взрыва на ж/д мосту в Самарской области с атакой дрона

В ФСБ исключили, что взрыв на участке железной дороги в Самарской области связан с атакой беспилотника. Об этом сообщают «Известия».

В ведомстве подчеркнули, что это был не БПЛА, и добавили, что причину сейчас никто не скажет.

О повреждении «островков безопасности» на железнодорожном мосту в районе города Кинель в Самарской области стало известно около 17:30. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают сотрудники безопасности. По данным властей, железнодорожные пути не повреждены. После произошедшего на перегоне 94 км — 103 км в Самарской области было приостановлено движение грузовых поездов «в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». На пассажирские поезда и электрички инцидент не повлиял.

Telegram-канал Baza показал кадры с места происшествия. На видео можно увидеть поврежденную металлическую ограду вдоль железнодорожного полотна, а также трещины в асфальте между рельсами. Судя по ролику, они сами целы.

Ранее военкор сообщил о подрыве партизанами эшелона с боеприпасами ВСУ.