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Владимирский минздрав объяснил закрытые комментарии под постом о лекарствах для льготников

Минздрав Владимирской области: массовой проблемы с выдачей лекарств льготникам нет

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Минздрав Владимирской области закрыл комментарии под постом об отсутствии проблем с выдачей медикаментов льготникам после того, как местные жители начали жаловаться под ним на трудности с получением лекарств. В ведомстве объяснили «Газете.Ru», что возможность комментирования отключают только на выходные, а на все жалобы людей были даны ответы.

«Под постом размещены комментарии пользователей от 27.09 и 28.09. На них даны ответы Минздравом, главными врачами и медицинскими организациями. В выходные администрирование чата ограничено. С вопросами лекарственного обеспечения необходимо обращаться на личный прием к главному врачу в единый день приема по вторникам, с 14.00 до 18.00, либо по телефону кол-центра 122, кнопка 5», — сказали там.

В минздраве добавили, что массовой проблемы с выдачей льготных лекарств в регионе нет, а отдельные случаи решаются индивидуально.

«Минздравом установлен 90-дневный срок, в который назначенный препарат должен быть закуплен и доставлен в аптеку. Проблемы с обеспечением льготными лекарствами в отдельных случаях возникают, они решаются в адресном порядке. Массовой проблемы с получением пациентами льготных лекарств в настоящее время не фиксируем. В 2024 году обработано полмиллиона рецептов для 65 тысяч льготников на сумму 2 миллиарда 68 миллионов рублей», — подчеркнули там.

26 сентября на заседании заксобрания вице-губернатор Владимирской области Константин Баранов заявил, что около 9500 жителей региона по разным причинам не могут получить льготные лекарства.

На следующий день министр здравоохранения Валерий Янин опроверг эту информацию и уточнил, что все пациенты получают препараты в установленный законом 90-дневный срок.

В комментариях под постом местные жители начали писать о проблемах с получением медикаментов — некоторым из них не выдают препараты уже несколько месяцев. После этого ведомство ограничило возможность комментирования, однако под другими публикациями, в том числе выпущенными в выходные, сообщения оставлять все еще можно.

Ранее на Алтае пообещали помочь школьнику, который мог стать инвалидом после избиения в тубсанатории.

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