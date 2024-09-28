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В южном пригороде Бейрута произошел взрыв

РИА: в южном пригороде Бейрута произошел взрыв, поднимается столб дыма

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Mohamed Azakir/Reuters

В южном пригороде Бейрута на западе Ливана произошел взрыв, в районе инцидента поднимается столб дыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

28 сентября Израиль сбросил 85 бомб весом в одну тонну на Бейрут. Позже появилась информация, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации.

Также стало известно, что бомбардировки ЦАХАЛ привели к возгоранию АЗС возле аэропорта Бейрута.

Накануне пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что военнослужащие страны нанесли авиационный удар по главному штабу шиитского движения «Хезболла» в столице Ливана.

Ранее Глава Пентагона дважды выразил поддержку Израилю.

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