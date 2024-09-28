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Спасатели помогли козленку в Карачаево-Черкессии

МЧС: в Карачаево-Черкессии спасатели достали провалившегося в яму козленка

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МЧС России

Спасатели достали провалившегося в трехметровую яму козленка в поселке Архыз в Карачаево-Черкессии. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что к пожарным обратилась жительница населенного пункта с просьбой вытащить животное из ловушки.

«Помочь ему сельчане не смогли. Под силу это оказалось только огнеборцам МЧС России. Нам важна каждая жизнь!» — подчеркнули в МЧС.

10 сентября министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий спасло более 700 бездомных животных при пожаре в приюте в Барнауле.

До этого спасатели освободили кота, который сутки был зажат между обломками после взрыва газа в доме в пермском Кизеле. После спасения животное покормили и разместили в служебном автомобиле МЧС.

Ранее в Москве спасли собаку, получившую ожог роговицы из-за тормозной жидкости.

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