В посольстве РФ высказались о россиянах на борту рухнувшего в Пакистане Ми-8

Двое россиян находились на борту вертолета, потерпевшего крушение в Пакистане, передает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.

«На борту находились двое граждан России. Информации об их состоянии пока нет», — заявил источник в диппредставительстве.

При этом он не уточнил, были ли граждане РФ пилотами.

28 сентября в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва разбился вертолет Ми-8 с российскими пилотами на борту, сообщило издание Geo. Вертолет принадлежал пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited. Причиной крушения воздушного судна называется техническая неисправность, которую обнаружили сразу после взлета. Кроме того, во время аварийной посадки Ми-8 «ударился» хвостовым винтом о землю. Вертолет упал недалеко от нефтяного месторождения. На борту находились 15 человек, шести из них спастись не удалось.

Ранее в Зимбабве упал президентский вертолет.