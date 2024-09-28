Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В посольстве РФ высказались о россиянах на борту рухнувшего в Пакистане Ми-8

Посольство: на борту разбившегося в Пакистане Ми-8 было двое граждан России

close
Дмитрий Ворошилов/РИА Новости

Двое россиян находились на борту вертолета, потерпевшего крушение в Пакистане, передает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.

«На борту находились двое граждан России. Информации об их состоянии пока нет», — заявил источник в диппредставительстве.

При этом он не уточнил, были ли граждане РФ пилотами.

28 сентября в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва разбился вертолет Ми-8 с российскими пилотами на борту, сообщило издание Geo. Вертолет принадлежал пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited. Причиной крушения воздушного судна называется техническая неисправность, которую обнаружили сразу после взлета. Кроме того, во время аварийной посадки Ми-8 «ударился» хвостовым винтом о землю. Вертолет упал недалеко от нефтяного месторождения. На борту находились 15 человек, шести из них спастись не удалось.

Ранее в Зимбабве упал президентский вертолет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами