«Улетевшие стулья по всему району»: жительница Флориды — о последствиях урагана «Хелен»

В американском городе Ларго во Флориде из-за урагана «Хелен» вторые сутки нет электричества, а в ближайших магазинах почти не осталось в продаже генераторов. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Елена.

«Я живу во Флориде, в Ларго, в 15 минутах езды от побережья и пляжей Belleair beach. Наш район не понес сильных повреждений, кроме что веток и суков деревьев упавших, улетевших стульев и садовой мебели по всему району. Наверное, главный минус, что в нашем районе уже вторые сутки нет электричества. Вчера нам пришлось ехать все-таки покупать генератор, так как уже сутки не было электричества и, видимо, пока восстановление не планировалось. Как выяснилось, с генераторами в магазинах сейчас проблема. В первом крупном магазине их вообще уже не оказалось, во втором мы застали три последних генератора почти по 1000$ за штуку. Пришлось покупать, при нас же люди забрали и последние», — сказала она.

Елена отметила, что местные жители к шторму не готовились, а в магазинах не было ажиотажа.

«[К урагану] особо никак не готовились, как и большая часть соседей. Только мебель убирали с улицы. Ажиотажа по скупке продуктов и воды тоже не было. Все и в день урагана, и на следующий день в плане магазинов работало в штатном режиме. В том году мы уже сталкивались с ураганом, категория там была выше. Тогда люди больше энтузиазма проявляли, скупали воду, кто-то уезжал, магазины закрывались и подпирали двери мешками с песком. Но тот ураган нас, можно сказать, и не затронул, разве что сутки был ливневый дождь и сильный ветер, но тогда у нас даже электричество сохранилось», — добавила она.

По словам женщины, проезд к побережью сейчас перекрыт полицией, поскольку ведется ликвидация последствий непогоды.

«Насколько я знаю, основные повреждения были у домов, находящихся непосредственно на побережье — у многих там затопило дома, утонули машины. Но увидеть масштаб повреждений именно на побережье пока невозможно — полиция уже вторые сутки как перекрыла проезды через все мосты, ведущие на побережье, и пропускает только спецтранспорт. Ведутся работы по ликвидации последствий», — подчеркнула Елена.

25 сентября утром тропический шторм «Хелен» усилился до урагана. По прогнозам, ураган может стать самым мощным в США за последний год. Синоптики считают, что «Хелен» может вызвать опасные для жизни штормовые волны на большей части побережья Флориды. По данным Национальной метеорологической службы, более 40 млн человек во Флориде, Джорджии и Алабаме находятся под угрозой ураганов и тропических штормов.

Вдоль побережья Мексиканского залива Флориды была объявлена эвакуация, а десятки округов объявили о закрытии школ. В Центре по наблюдению за ураганами заявили, что у «Хелен» будет более широкая зона действия сильных ветров, чем у 90% других крупных ураганов. Ожидается, что скорость ветра будет достигать 200 км в час.

Ранее в американском городе полсотни человек застряли на крыше больницы из-за урагана.