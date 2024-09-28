Пассажиры Utair застряли во Владикавказе из-за нехватки мест в самолете

Пассажиры авиакомпании Utair не могут улететь из Владикавказа в Москву «больше 12 часов», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как пишут журналисты, изначально самолет должен был покинуть аэропорт Владикавказа еще в 6:40 утра, но время вылета перенесли на 16:30. Однако улететь смогли не все.

«Сотрудники авиакомпании сказали, что ждут новый борт и необходима повторная регистрация. После пассажирам объявили, что многим не хватит мест: в новом самолете 20 рядов вместо 27», — сообщает источник.

Один из пассажиров самолета рассказал, что он со своей попутчицей был зарегистрирован на 24-й и 26-й ряд, однако новую регистрацию на рейс им оформлять отказались. Компания предлагает либо ждать рейса в Москву, который состоится 30 сентября, либо покупать другой билет за свой счет.

Недавно екатеринбурженка отсудила 100 тыс. рублей из-за сократившегося на два дня отдыха. Причиной стал перенос рейса.

Ранее россиянин попытался отсудить у авиакомпании почти полмиллиона за опоздание на рейс.