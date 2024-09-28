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Россиянин напал с ножом на бывшую жену из-за раздела имущества

Житель Новомосковска не хотел делить гараж с бывшей женой и порезал ее ножом

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Depositphotos

В Новомосковске мужчина попытался расправиться с бывшей женой из-за гаража, сообщила прокуратура Тульской области.

По версии следствия, вечером 14 июня 62-летний местный житель выпил и поссорился с бывшей женой. Как уточняется, экс-супруги обсуждали раздел гаража. Его условия, вероятно, не устроили мужчину, и тогда он нанес женщине один удар ножом в область грудной клетки.

Затем нападавший повалил женщину на кровать и продолжил размахивать ножом. Между супругами завязалась борьба. Пострадавшую спасла ее дочь, которая, услышав крики, прибежала в комнату родителей, выхватила из рук отца нож и помогла матери уйти из квартиры к соседям.

Обвинительное заключение по делу уже направлено в Новомосковский районный суд, мужчине грозит от шести до 11,5 лет лишения свободы.

Ранее модель из Абакана заявила, что муж-стриптизер избил ее перед разводом.

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