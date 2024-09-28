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В Башкирском городе Ишимбай произошел крупный пожар

МЧС: в Башкирии в результате пожара сгорели два дома, баня и хозпостройки

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МЧС республики Башкортостан

В городе Ишимбай, расположенном в республике Башкортостан, произошел крупный пожар. Об этом информирует региональное МЧС в Telegram-канале.

«На улице Докучаева загорелись жилой дом и подсобные сооружения», — отмечается в сообщении ведомства.

Там отметили, что в результате пожара пострадали два дома, баня и хозяйственные постройки.

Согласно информации МЧС, жители не пострадали.

Для тушения огня на место прибыли пожарные, а также добровольцы из совхоза «Нефтяник» и Кинзябулатовского сельсовета.

Причинами возгорания и другими обстоятельствами инцидента занимается дознаватель МЧС России.

Сегодня в Ульяновской области загорелась сухая трава. Пожар произошел в поселке Свирино. На месте инцидента работают 35 специалистов и десять единиц техники.

Накануне стало известно, что сотрудники МЧС спустя 11 дней полностью ликвидировали природный пожар на территории Луганской народной республики.

Ранее депутат назвала главную причину лесных пожаров в России.

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