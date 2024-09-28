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Взрывы на АЗС в Дагестане попали на видео

Baza опубликовала видео двух взрывов на АЗС в Дагестане с камер наблюдения

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Телеграм-канал «Baza»

Telegram-канал Baza опубликовал видео двух взрывов на АЗС в Дагестане с камер наблюдения.

По данным канала, второй взрыв произошел через 45 секунд после первого и оказался намного сильнее предыдущего. Предварительно, именно во время второго взрыва пострадала большая часть людей.

Трагедия случилась в пятницу, 27 сентября, на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет, где произошло несколько взрывов. По версии Telegram-канала SHOT, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте происшествия начался пожар, его площадь превысила 500 квадратных метров. Спустя почти сутки огонь полностью потушили.

Подобный инцидент случился в Дагестане в августе 2023 года. Тогда в Махачкале в автосервисе у АЗС «Нафта 24» произошло возгорание и взрыв, из-за которого пострадали сотни человек. Там располагался незаконный склад с селитрой, удобрения сдетонировали после возгорания во время технических работ, после чего огонь перекинулся на соседнюю постройку и АЗС, где взорвались цистерны и машина с газом. В результате этого на 20 заправках в Махачкале выявили нарушения техники безопасности, их закрыли.

Ранее в Дагестане на заправках выявили более 4,5 тыс. нарушений.

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Взрыв АЗС в Дагестане
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